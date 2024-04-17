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Раскрыты подробности удара ВСУ по аэродрому в Крыму

ВСУ обстреляли аэродром в Джанкое баллистическими ракетами, начался пожар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли аэродром в Джанкое в ночь на 17 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Журналисты пишут, что обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара ВСУ использовались около 7-8 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как считают авторы Telegram-канала «Русское оружие», для удара по аэродрому украинские войска могли использовать оперативно-тактические баллистические ракеты ранней модификации MGM-140A Block I или дальнобойные реактивные снаряды GLSDB.

14 апреля британская газета Sun написала, что на Украине в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост. По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Ранее в Крыму ограничили движение автотранспорта.

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