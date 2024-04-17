Взрывы произошли в Одессе

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественные новости».

«В Одессе прогремел взрыв, сообщили наши корреспонденты», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области и в Чернигове на севере Украины.

В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.