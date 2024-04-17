В Кривом Роге произошли взрывы

Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

По данным «Страна.ua», в результате взрыва пострадали люди, больницам требуются доноры крови. Официальные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Незадолго до Кривого Рога взрыв произошел в Чернигове на севере Украины.

Накануне сирены звучали также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Людей попросили укрыться в безопасных местах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.