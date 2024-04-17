Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом, в подобной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всего населения страны. Об этом пишет Politico.

«Страна сталкивается с экзистенциальным кризисом... и, тем не менее, очевидно, что (мысль) о новом (военном) призыве не пользуется достаточной общественной поддержкой... В такой экзистенциальной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всей нации», — написал автор колонки Джейми Деттмер.

По его мнению, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом, если в ближайшее время ситуация не изменится. Для такого конфликта масштаб действий лидеров стран Запада по показанию помощи Украине «очень сильно не соответствует их «агитационной риторике», добавил Деттмер.

До этого высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали на условиях анонимности, что линия обороны может рухнуть предстоящим летом.

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украине не поможет выделение финансовой помощи США, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии.

17 апреля аналитик из Великобритании Александр Меркурис сообщил, что несколько военных подразделений Вооруженных сил Украины отказываются исполнять приказы нового главнокомандующего Александра Сырского.

Ранее американский журналист рассказал о самых уязвимых сторонах ВСУ.