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В России создали роботов для эвакуации раненых и перевозки грузов

Минобороны: в России создали многоцелевых роботов для нужд российской армии

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В России создали многоцелевых транспортных роботов, предназначенных в том числе для эвакуации раненых с поля боя. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в конгрессно-выставочном центре «Патриот» главе министерства Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения и спецтехники.

«В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства», — сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что их можно использовать для перевозки грузов, эвакуации, а также в качестве платформы для монтажа оборудования и вооружения.

В ходе посещения центра Шойгу поручил срочно начать серийное производство перспективных медицинских роботов для Вооруженных сил РФ.

Также министр поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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