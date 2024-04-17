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Новый глава командования «Юг» ВСУ готовится к обороне городов на юге Украины

Рогов: новый глава командования «Юг» ВСУ готовит оборону Николаева и Одессы

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Sofiia Gatilova/Reuters

Новый командующий оперативным командованием «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Шаповалов готовит оборону Николаевской и Одесской областей, защита подконтрольной Киеву части Херсонской области поставлена на второй план. Об этом рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В оперативное командование «Юг» ВСУ входят пять областей Украины: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская.

По словам Рогова, чтобы дойти до Николаева и Одессы, российским военные нужно взять под контроль всю Херсонскую область. Он предположил, что ВСУ готовятся оставить регион.

Общественник добавил, что Шаповалов проходил службу в ВСУ, начиная с командира взвода, учился в американском учебном заведении для старших офицеров, успешно продемонстрировал себя при ведении боевых действий в 2022 году.

Накануне сообщалось, что ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в воинской части в селе Нерубайском Одесской области.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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