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В Чернигове произошел взрыв

В Чернигове на севере Украины произошел взрыв

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РИА Новости

В Чернигове, расположенном на севере Украины, произошел взрыв. Об этом сообщил портал «Новини.LIVE» со ссылкой на местных жителей.

В регионе объявлялась воздушная тревога.

«Ракеты в Черниговской области летят курсом на Киев, сообщают ВС. Жителей Киева призывают пройти в укрытия», — пишет «Страна.ua».

По данным издания, «после прилета» в городе поднимается дым.

Утром 17 апреля воздушная тревога была объявлена в Киеве.

Накануне сирены звучали также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Людей попросили укрыться в безопасных местах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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