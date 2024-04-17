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В Херсонской области поврежден объект портовой инфраструктуры

Прокудин: в подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена портовая инфраструктура

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Shutterstock

Глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении портовой инфраструктуры в регионе. Его слова передает ТАСС.

Отмечается, что Прокудин не привел каких-либо подробностей.

16 апреля Прокудин сообщал, что в подконтрольных Украине районах Херсонской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Он также не привел подробностей атаки.

До этого в Киеве объявляли воздушную тревогу. Тревогу также объявили в Киевской и Сумской областях страны.

Воздушная тревога также объявлялась в Николаевской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Глава военной городской администрации (ВГА) Херсона Роман Мрочко также сообщал, что в подконтрольном украинским властям городе произошла серия взрывов.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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