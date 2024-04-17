Шойгу показали более 30 образцов вооружения для ВС РФ

Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу в парке «Патриот» продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности, которые армия может взять на вооружение. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства проверил выполнение поручений по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения бойцов с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Также Минобороны сообщило, что Шойгу поручил максимально упростить процедуру приема многообещающих средств на вооружение ВС РФ, если они прошли положительные испытания в зоне проведения СВО.

В марте министр сообщал, что Южный военный округ получает более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники. В регионе также завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.