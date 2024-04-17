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В Минобороны заявили об уничтожении снайперов ВСУ

МО: российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке

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Специализированная группа снайперов из Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады российской армии успешно провела операцию на Артемовском участке фронта в Донбассе, уничтожив нескольких снайперов противника и захватив в плен четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение представителей министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, информация о присутствии снайпера ВСУ в районе была получена разведкой, после чего группа снайперов из Уссурийска отправилась на место. После пяти дней ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару и их группу прикрытия. Была проведена успешная операция по ликвидации опытного снайпера и его группы прикрытия, состоящей из семи человек.

Для эвакуации своих бойцов ВСУ направили еще одну группу из четырех военнослужащих, на которую также была устроена засада снайперской группы десантников. Как результат, группа эвакуации была полностью захвачена в плен.

Эта успешная операция стала одной из самых результативных для снайперской группы российской армии, подчеркнули в министерстве обороны РФ.

Ранее под Донецком ликвидировали 30-летнюю снайпершу ВСУ.

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Операция на Украине
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