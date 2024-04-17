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Автомобиль с бойцами СВО утонул в Воронежской области

В Воронежской области затонула машина с тремя бойцами СВО из Чувашии

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимися из зоны специальной военной операции, затонул в Воронежской области. Об этом сообщили в Госкомитете республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«В ходе поисковых мероприятий обнаружен автомобиль и тела двух погибших. Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики», — говорится в сообщении.

В Госкомитете также сообщили, что семьям погибших участников СВО будет оказана вся необходимая помощь в организации похорон.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что лежащего в коме бойца СВО в Ленинградской области признали самовольно оставившим часть.

Боец из Сухого Лога уже год лежит в коме в военном госпитале Ленинградской области. Его паспорт был утерян в зоне боевых действий, из-за чего возникли сложности с оформлением выплаты довольствия. В отделе по делам миграции службы города Пушкин от родных военного потребовали его обязательного личного присутствия.

После запроса депутата выяснилось, что воинская часть считает находящегося в коме бойца самовольно оставившим подразделение, и поэтому ему вообще не положено никаких выплат. Позже военное ведомство исправило эту ошибку.

Ранее сообщалось, что россиянка сбежала от бойца СВО с миллионом рублей.

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