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Российские войска ударили по Нью-Йорку

RusVesna: ВКС России ударили по украинскому Нью-Йорку

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РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по поселку Нью-Йорк в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Замеченную в поселке технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали авиабомбами РБК-500, сообщил источник.

Необычное название поселка связано с его историей. Поселение Нью-Йорк было основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. Позже его переименовали в Новгородское, однако в 2021 году населенному пункту вернули историческое название.

До этого сообщалось, что ВКС России нанесли удары по расположению наемников в Славянске. О нем рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в расположении находились украинские артиллеристы и французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь ВСУ.

Потери противника при ударе составили порядка 60 украинских офицеров и иностранных наемников.

Ранее ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу.

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