Украинский генерал рассказал о проблемах ВСУ под Часовым Яром

Массированное применение беспилотников российскими военными усложнило положение ВСУ под Часовым Яром. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

«В районе Часова Яра они активно и очень мощно применяют дроны различного значения, а также средства РЭБ. Это дает русским доминирующую позицию», — сказал Кривонос.

По его словам, украинским войскам все сложнее использовать на поле боя военную технику. Он отметил, что дроны стоимостью около $2 тысяч могут с легкостью уничтожить бронетехнику за $20 тысяч.

16 апреля Виктор Назаров, советник экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного заявил, что используемые Украиной боевые дроны и беспилотники имеют предел эффективности и никогда не смогут заменить артиллерийские снаряды.

Накануне российские военные из добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром.

Ранее медик закрыл собой раненых солдат от удара дрона ВСУ.