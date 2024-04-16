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Столтенберг призвал «копать глубже» для помощи Украине

Столтенберг призвал страны НАТО копать глубже и обеспечить Киев оружием

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Ints Kalnins/Reuters

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) должны «копать глубже» и обеспечить Украину боеприпасами и системами противовоздушной обороны. С таким призывом выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в соцсети X по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Призываю всех союзников копать глубже, чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО. Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Киева», — написал Столтенберг.

Вечером 16 апреля экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по получению новой помощи от США провалился, но украинский лидер продолжает бросать украинцев на поле боя.

В этот же день член палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит заявил, что глубоко обеспокоен очередным планом спикера Майка Джонсона по выделению поддержки Украине, призвав его вынести на обсуждение уже одобренный сенатом законопроект об иностранной помощи.

Ранее в США назвали причину срыва мирного диалога России и Украины.

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