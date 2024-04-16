Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве

Зона воздушной тревоги распространилась на столицу Украины — Киев. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса по оповещению населения, тревогу также объявили в Киевской и Сумской областях страны.

Перед этим сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Позднее глава военной городской администрации Роман Мрочко заявил, что в Херсоне произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Донецке прогремели взрывы.