Медик закрыл собой раненых солдат от удара дрона ВСУ и спас пятерых бойцов

Водитель-механик одного из медвзводов российской армии Михаил Торгашев закрыл собой от удара беспилотника ВСУ группу раненых солдат и спас пятерых военных ВС РФ. Об этом рассказал военкор Александр Коц, слова которого передает «Комсомольская правда».

Он заявил, что Торгашев развернулся лицом к дрону, после чего перекрыл собой пространство между траками. По его словам, Торгашев закрыл телом раненых бойцов, приняв удар беспилотника на себя. Три штурмовика и двое медиков выжили.

Днем 16 апреля сообщалось, что Вооруженные силы России поразили украинскую машину скорой, которая перевозила минометный расчет ВСУ и группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра.

В этот же день стало известно, что российская армия приближается к Часову Яру и, возможно, находится уже на территории города.

Заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что бойцам украинской армии очень тяжело в боях за Часов Яр из-за отсутствия паритета с ВС РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявил о страхе Запада перед поражением России.