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Раскрыта личность военного ВСУ, принятого за «убитого Сырского»

«Убитым Сырским» оказался сержант ВСУ Петриченко

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Телеграм-канал «СИРСЬКИЙ»

Военным, чья гибель вызвала слухи о ликвидации главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, оказался рядовой солдат, сержант Павел Петриченко. Об этом сообщает aif.ru.

«Судя по всему... [на Украине] оплакивают гибель сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, который 15 апреля погиб в ДНР, попав то ли под обстрел, то ли под пулю российского снайпера», — отмечается в статье

На Украине Петриченко был известен своими националистическими взглядами. В материале также говорится, что сержант публично выступал за запрет азартных игр для украинских военных и даже инициировал сбор подписей в поддержку соответствующей законодательной инициативы.

До этого в Telegram-каналах распространились слухи о том, что удар российской армии по полигону в Чугуеве вблизи Харькова мог привести к ликвидации Сырского или руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

16 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что четыре удара по полигону в Чугуеве сорвали ротацию ВСУ. По словам подпольщика, Чугуев используется как перевалочная база перед ротацией ВСУ и для комплектации подразделений техникой.

Ранее стало известно, что покушение на блогера Шария организовали украинские спецслужбы.

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