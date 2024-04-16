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В Совфеде раскритиковали предложение Гросси насчет ЗАЭС

Сенатор назвал пустой затеей идею Гросси привлечь Киев к оценке состояния ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси привлечь Киев к оценке состояния Запорожской АЭС является пустой затеей. Об этом РИА Новости заявил член международного комитета Совета Федерации России Сергей Цеков.

«Украина обстреливает атомную электростанцию и не признается в этом... если будут привлекаться украинские эксперты, то, понятное дело, они будут давать только негативную оценку ее состояния. Никакой объективности от этого не будет. Все это пустая, бессмысленная затея и странное предложение», — заявил Цеков.

Сенатор добавил, что от украинской стороны не стоит ожидать объективных оценок и заключений.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может дать приказ о нанесении нового удара по Запорожской АЭС, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к украинскому конфликту на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 8 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 года агентство зарегистрировало сразу три попадания по конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. 7 апреля трое сотрудников станции были ранены после удара по столовой, затем еще один беспилотник упал и сдетонировал в районе грузового порта АЭС, а потом дрон упал на купол шестого энергоблока.

Ранее стало известно, как аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре повлияло на ЗАЭС.

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