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В Иордании призвали Израиль и Иран к примирению

Глава МИД заявил, что не хочет, чтобы Иордания была полем боя Ирана и Израиля

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Глава МИД Хашимитского королевства Иордания Айман ас-Сафади заявил, что не хочет, чтобы его страна была полем боя Ирана и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети МИД Германии.

«У нас очень четкое послание для всех, это послание и к Ирану, и к Израилю: мы не хотим, чтобы Иордания и далее становилась полем боя. Мы сделаем все для обеспечения суверенитета Иордании», — заявил ас-Сафади на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Глава иорданского внешнеполитического ведомства отметил, что обсудил с Бербок вопросы гуманитарной паузы в секторе Газа и ответную атаку Израиля на Иран.

До этого министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что международное сообщество должно повлиять на израильского премьера Биньямина Нетаньяху для того, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.

Дипломат отметил, что атака Ирана на Израиль стала ответом на нападение еврейского государства на иранское консульство в Дамаске.

Ранее в США назвали помощь Израилю «библейским наставлением».

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