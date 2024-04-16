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Бывшего адвоката Ефремова заметили на фронте вместе с Блиновским

Shot: экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что находится на фронте уже два года

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что находится на фронте специальной операции на Украине уже два года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, отметивший, что бизнесмен Алексей Блиновский служит вместе с Пашаевым.

Издание утверждает, что Пашаев связан с семьей «королевы марафонов» Елены Блиновской. Сам бывший адвокат утверждает, что находится в зоне боевых действий уже на протяжении двух лет. Впервые о том, что Пашаев находится в зоне специальной военной операции на Украине, стало известно в мае 2023 года — тогда Пашаев заявил, что занимается доставкой гуманитарных грузов на фронт.

До этого стало известно, что уход Алексея Блиновского в зону СВО может помочь его жене вернуться из СИЗО под домашний арест.

Алексей в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями. Также стало известно, что перед отправкой в зону боевых действий Блиновский вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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