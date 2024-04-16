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В США назвали неуклюжими слова Макрона о наращивании поддержки Украины

Bloomberg: слова Макрона об увеличении военной помощи Украине звучат неуклюже

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Послания президента Франции Эммануэля Макрона о наращивании поддержки Украине звучат неуклюже, поскольку французский лидер не может определиться, какую роль он играет: миротворца или провокатора. Об этом сообщается в статье американского агентства Bloomberg.

«Хотя он, безусловно, активно выступает за увеличение военной помощи Украине, послания французского президента порой звучат неуклюже, поскольку он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», — отмечается в публикации.

В конце февраля Макрон допустил отправку на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась: теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет». До этого французский лидер заявил, что Европейский союз договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Вооруженным силам Украины ракет среднего и дальнего действия.

Ранее во Франции сочли чепухой готовность половины жителей страны воевать за Украину.

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