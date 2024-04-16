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Военный эксперт прокомментировал атаку ВСУ с помощью воздушного шара

Военэксперт Литовкин: ВСУ использовали воздушный шар, чтобы сбросить взрывчатку

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать воздушный шар как для разведки, так и для сброса взрывчатки. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Его запустили, чтобы это взрывное устройство сбросить на какой-то объект или территорию жилого массива, чтобы люди пострадали, чтобы объект поджечь, вот и все. <...> Взрывное устройство могло быть сброшено прицельно: смотрели через оптический прибор, куда летит шар, над чем он пролетает, а потом хотели сбросить», — сказал Литовкин.

Он добавил, что это не является новым механизмом атаки.

16 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью малоразмерный воздушный шар ВСУ.

По данным ведомства, ВСУ пытались совершить террористическую атаку на объекты в регионах России с применением шара ранним утром, около восьми часов по московскому времени. Украинский МВШ сбили дежурными средствами ПВО около 8:15 мск.

Впервые информация о том, что ВСУ применяют, а российские войска сбивают воздушные шары, появилась в марте 2024 года. Они оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон для питания.

Ранее над российским регионом сбили три беспилотника ВСУ.

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