На Западе объяснили сокращение объемов военной помощи Украине

Союзники Украины сокращают объемы военной поддержки Киева, несмотря на переизбыток некоторых видов оружия на западных складах. Об этом сообщил обозреватель чешского издания Lidovky Марек Гудема.

По его словам, Киеву не хватает комплексов Patriot и ракет к ним. Он отметил, что в странах ЕС эти комплексы в избытке, а Соединенные Штаты и вовсе собираются утилизировать их из-за истечения срока службы.

Кроме того, замедление поставок оружия Украине происходит из-за растущих антиукраинских настроений в обществе, которые западные политики не могут игнорировать из-за предстоящих выборов в США и ЕС.

Днем 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки со стороны Соединенных Штатов у Киева не будет шансов на победу в конфликте с Россией.

Также Зеленский сказал, что разделение пакета помощи Украине и Израилю в конгрессе США продемонстрирует безразличие к судьбе украинцев и станет проявлением «чистой политики».

Ранее в США допустили возможность раздельной помощи Украине и Израилю.