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В Минобороны России раскрыли количество сбитых за сутки дронов ВСУ

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 155 украинских БПЛА и шесть ракет Storm Shadow

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Станислав Красильников/РИА Новости

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбито 155 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что российские силы ПВО сбили 155 БПЛА, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» (производство Великобритании), две противорадиолокационные ракеты HARM (США), четыре авиационные ложные воздушные цели MALD (США), а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

16 апреля сообщалось, что российские средства ПВО сбили над Курской областью малоразмерный воздушный шар вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого российские военные группировки войск «Юг» смогли занять опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что четыре удара в Чугуеве вблизи Харькова сорвали ротацию Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский потребовал от Запада защитить Украину, как Израиль.

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Операция на Украине
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