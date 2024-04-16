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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Поповка в Белгородской области

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Настоящий Гладков/Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли село Поповка Краснояружского района в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что люди не пострадали. Однако повреждена линия электропередачи, жители Поповки временно остались без света.

Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ, добавил Гладков.

Незадолго до этого стало известно, что Белгород частично остался без света.

Также Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские объекты в Белгородской области при помощи беспилотников, однако все они были уничтожены. По данным ведомства, около 9:30 мск дежурные средства ПВО сбили над регионом три дрона самолетного типа.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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