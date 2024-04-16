Стало известно о возможной ликвидации на Украине Буданова или Сырского

Удар российской армии по полигону в Чугуеве вблизи Харькова мог привести к ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«Ряд каналов пишут, что на месте был не Буданов, а главком ВСУ Сырский. Но все сообщения сейчас идут с упором на то, что уничтожены важные чины», — отмечается в сообщении.

По данным канала, также могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.

16 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что четыре удара по полигону в Чугуеве сорвали ротацию ВСУ. По словам подпольщика, Чугуев используется как перевалочная база перед ротацией ВСУ и для комплектации подразделений техникой.

Днем ранее российские Су-34 уничтожили авиационными бомбами ОДАБ-500 командный пункт ВСУ.

Ранее российские «Грады» поразили командный пункт ВСУ в Часове Яре.