Российские войска атаковали военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили аэродром для принятия истребителей F-16.

«В районе трех часов ночи в Староконстантинове в районе аэродрома военного прилетело. Конкретной информации пока нет, была детонация, скорые», — сказал Лебедев.

По его словам, на территории военного объекта обучаются украинские летчики. Живут они в казармах. Около аэродрома расположена электрическая подстанция, военные склады, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

До этого Сергей Лебедев сообщил, что ВС Российской Федерации нанесли удары по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области. Этот аэродром, отметил он, использовали ВВС Украины как базу для операций в Запорожской области и на крымском направлении, преимущественно для самолетов Су-27.

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