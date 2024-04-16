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Вертолет Ми-35М РФ поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на Купянском направлении

Российский вертолет Ми-35М нанес удар по опорным пунктам ВСУ

Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М на Купянском направлении поразил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны Российской Федерации.

Экипаж вертолета наносил удары по противнику неуправляемыми авиационными ракетами. Для большей дальности пуска ракет Ми-35М выполнял кабрирование, а затем, выпустив тепловые ловушки, уходил на минимальную высоту.

Передовой авиационный наводчик сообщил об успешном поражении всех указанных целей.

Вертолет совершил полет в штатном режиме, а затем благополучно вернулся на аэродром базирования.

До этого сообщалось, что Россия передала Белоруссии партию транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

2 апреля сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что Московский авиацентр получил не имеющие аналогов машины для ремонта вертолетов.

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Операция на Украине
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