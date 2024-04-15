В Израиле ищут способы нанести бескровный удар по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) найти в Иране важные цели для бескровной атаки. Об этом пишет РИА Новости.

Возможной целью удара называют объекты в Тегеране и критическую инфраструктуру Ирана. Подчеркивается, что атака должна «послать сигнал» Ирану таким образом, чтобы «не разозлить» союзников Израиля и позволить в дальнейшем ему создать региональный альянс против Ирана.

До этого сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.