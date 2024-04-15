Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

Депутат Саралиев: обмен всех российских на всех украинских пленных неравноценен

close
100%
Министерство обороны России

Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил в своем Telegram-канале, что предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех» не является равноценным.

По его словам, это связано с тем, что в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине.

Он предложил следующую схему обмена — всех российских пленных на такое же число украинских.

«Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон», — сказал депутат.

По словам Саралиева, Россия заберет из украинского плена всех российских бойцов, а в обмен отдаст ровно столько же украинских военнопленных.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине. Она не стала раскрывать подробности разговора, сославшись на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, который ранее опубликовал в своем Telegram-канале пост о российских военнопленных

Ранее папа Римский призвал РФ и Украину обменять всех пленных.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами