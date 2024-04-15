В РФ оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил в своем Telegram-канале, что предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех» не является равноценным.

По его словам, это связано с тем, что в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине.

Он предложил следующую схему обмена — всех российских пленных на такое же число украинских.

«Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон», — сказал депутат.

По словам Саралиева, Россия заберет из украинского плена всех российских бойцов, а в обмен отдаст ровно столько же украинских военнопленных.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине. Она не стала раскрывать подробности разговора, сославшись на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, который ранее опубликовал в своем Telegram-канале пост о российских военнопленных

Ранее папа Римский призвал РФ и Украину обменять всех пленных.