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На Украине создали дрон – аналог «Ланцета»

«Военный спецпроект»: на Украине создали дрон-камикадзе, аналогичный «Ланцету»

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

На Украине создали дрон-камикадзе, аналогичный российскому «Ланцету». Об этом сообщает издание «Военный спецпроект».

Оружие сможет поражать цели на расстоянии более 100 километров и развивать скорость до 180 км/ч. Первые образцы нового дрона уже проходят боевую откатку в зоне СВО.

8 февраля глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о разработке прототипа аналога «Ланцета» на Украине. Сообщалось, что дрон создавался порядка шести месяцев.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что российские БПЛА «Ланцет» произвели революцию в конфликте на Украине.

Вучич выразил сожаление, что РФ никому не продает «Ланцеты», в связи с чем Сербии приходится обходиться собственными разработками. Такие слова президент страны произнес, представляя ударный БПЛА «Гавран» (Ворон. – Прим. ред.) с дальностью действия 50 километров. Беспилотник находится в стадии разработки, предполагается, что он будет принят на вооружение в 2025 году. Специалисты отмечают его сходство с «Ланцетом».

Ранее Шойгу осмотрел новые образцы дронов от производителя «Ланцетов».

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