Подразделения российской группировки войск «Днепр» за минувшие сутки нанесли несколько мощных ударов по позициям украинских подразделений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, удары наносились в районах Работино, Чкалово и Михайловки. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, одна 122-мм гаубица Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

15 апреля Минобороны РФ сообщило, что на Авдеевском направлении уничтожены танк и четыре БМП Вооруженных сил Украины.

В тот же день российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. ВСУ лишились до 30 солдат, двух автомобилей, гаубицы М777, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и гаубицы М198 производства США, а также станций радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова.