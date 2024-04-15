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Губернатор Сальдо сообщил о мощных ударах по ВСУ

Сальдо: ВС РФ нанесли по ВСУ удары в районе Работино, Чкалово и Михайловки

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РИА Новости/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Днепр» за минувшие сутки нанесли несколько мощных ударов по позициям украинских подразделений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, удары наносились в районах Работино, Чкалово и Михайловки. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, одна 122-мм гаубица Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

15 апреля Минобороны РФ сообщило, что на Авдеевском направлении уничтожены танк и четыре БМП Вооруженных сил Украины.

В тот же день российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. ВСУ лишились до 30 солдат, двух автомобилей, гаубицы М777, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и гаубицы М198 производства США, а также станций радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова.

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