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Канада передаст Украине 450 беспилотников SkyRanger

Минобороны Украины: Оттава летом начнет передавать Киеву беспилотники SkyRanger

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Aeryon Labs Inc.

Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger летом 2024 года. Об этом украинское минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

Помимо этого, партию БПЛА Heidrun RQ-35 на €200 млн Киеву передадут Нидерланды совместно с Германией и Данией. Кроме того, ФРГ отдельно обещала поставить разведдроны VECTOR 211. В свою очередь Литва пообещала выделить €3 млн на создание на Украине производства FPV-дронов.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска выявляют заводы по производству беспилотников в глубине Украины и стараются уничтожить их и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих предприятий.

По его словам, украинская армия на линии боевого соприкосновения старается поддерживать паритет за счет БПЛА разных классов, так как не имеет достаточного объема ракет и снарядов. Он отметил, что российская армия быстро учится воевать в современных условиях и создает новые технологии борьбы с дронами. При этом нельзя недооценивать Украину, подчеркнул Кимаковский.

Ранее стало известно, что на Украине создают беспилотники с искусственным интеллектом.

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