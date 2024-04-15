Самого молодого наемника грузинского легиона ВСУ заочно арестовали в Москве

Российские следователи объявили в федеральный и в международный розыск самого молодого грузинского снайпера, принимающего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС.

Фигуранта обвиняют в возбуждении вражды и ненависти с использованием СМИ, угрозах и наемничестве. В правоохранительных органах уточнили, что грузинского наемника заочно арестовали в Москве.

«Российскими следователями вынесено постановление об объявлении в розыск Гелашвили Георгия Бесиковича 2002 года рождения», — уточнили в сообщении.

В конце февраля в Басманном суде заочно арестовали главу воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили и его заместителя Леван Пипия. Их также объявили в международный розыск.

До этого в МИД РФ назвали число уголовных дел против наемников на Украине.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.