Подполье сообщило об ударе по Полтаве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о зафиксированном ударе в Полтаве на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Полтава — прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ (горюче-смазочные материалы. — «Газета.Ru»)», — рассказал он.

Других подробностей не приводится.

15 апреля Минобороны РФ сообщило, что на Авдеевском направлении проведения специальной военной операции группировка «Центр» Вооруженных сил России улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение силам противника.

В тот же день российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ. Для этого применялись авиационные бомбы ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

14 апреля российские военные ударили по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области.

Ранее генералы ВСУ заявили о превосходстве российских войск на поле боя.