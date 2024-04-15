В Воронежской области отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявлен отбой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

«Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 12:06 (мск).

Ранее 15 апреля Вооруженные силы Украины атаковали село Глотово в Грайворонском округе Белгородской области, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.

Утром Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника самолетного типа над Краснодарским краем.

Накануне сообщалось, что средства ПВО сбили 41 беспилотник ВСУ за сутки.

Ранее два украинских беспилотника уничтожили над Курской областью.