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Эксперт назвал цель атаки Ирана на Израиль

Журналист Орлов: Иран, атакуя Израиль, провел разведку боем

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Ronen Zvulun/Reuters

Журналист Александр Орлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал атаку Ирана на Израиль. По его мнению, задача Тегерана была вовсе не в том, чтобы продемонстрировать месть. Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел разведку боем, выявив слабые стороны израильской системы противовоздушной обороны (ПВО), предположил он.

Он напомнил, что после атаки дронами Иран запустил в сторону Израиля семь гиперзвуковых ракет и отчитался о достигнутых целях.

В то же время остается неясным, пойдет ли Израиль на эскалацию конфликта, продолжил Орлов. США, по его словам, уже пытаются сделать все возможное, чтобы косвенно сдержать агрессию. При этом в Вашингтоне признают, что израильскому руководству свойственно принимать не самые верные стратегические решения, заключил обозреватель.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американцы не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее в Китае рассказали, что может повлиять на работу системы ПВО Израиля.

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