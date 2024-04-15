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Бельгия и Нидерланды передадут Киеву корабли для поиска мин

ВМС Украины: Киев получит три противоминных корабля от Нидерландов и Бельгии

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Yulii Zozulia/Global Look Press/Keystone Press Agency

Нидерланды и Бельгия собираются передать Украине корабли для поиска и уничтожения мин. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал представитель военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук.

«Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят. И на них экипажи уже начинают проходить обучение», — сообщил военный.

По словам Плетенчука, всего Киев намерен получить от западных стран пять противоминных кораблей.

11 апреля стало известно, что корабли ВМС Украины совместно с Великобританией и США примут участие в учениях Sea Breeze 24, посвященные обнаружению и обезвреживанию мин. Уточняется, что в маневрах будут задействованы два бывших минных тральщика типа Sandown ВМС Великобритании, переданные Украине в начале года.

Сообщается, что 11 апреля эти корабли прибыли в город Портсмут на юге Англии, где располагается крупнейшая военно-морская база Соединенного Королевства.

Ранее посол Британии на Украине Мартин Харрис заявил, что Киев не получит обещанные минные тральщики до конца СВО.

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