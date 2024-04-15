Стало известно о ликвидации недалеко от Северска в Донецкой области снайперши Вооруженных сил Украины (ВСУ) Екатерины Шинкаренко с позывным «Виски». Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».

Шинкаренко было 30 лет. Уроженка Краматорска служила в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

В то же время, согласно украинским источникам, Шинкаренко ликвидировали в составе группы украинских солдат при отступлении из Авдеевки в феврале. При этом уточняется, что их тела остались глубоко в тылу, без возможности эвакуации, они были возвращены только на этой неделе.

15 апреля сообщалось, что российский снайпер во время специальной военной операции ликвидировал солдата ВСУ на дальности 3 км.

До этого министерство обороны России сообщало о перехвате украинского дрона над Краснодарским краем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотник самолетного типа.

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин сообщал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

Ранее в «Ростехе» рассказали, как будут защищаться объекты РФ от дронов ВСУ.