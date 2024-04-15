На Украине назначили нового командующего войсками оперативного командования «Запад»

Оперативное командование «Запад»/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Войска оперативного командования (ОК) «Запад» Вооруженных сил Украины возглавил бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом сообщается на странице ОК «Запад» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уважаемые офицеры, сержанты, солдаты! С сегодняшнего дня имею честь возглавить, без преувеличения, одно из самых мощных военных объединений Вооруженных Сил Украины», — говорится в обращении Шведюка, опубликованном на странице ОК.

Оперативное командование ВСУ «Запад» с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов. Его назначили заместителем начальника Национального университета обороны Украины.

На прошлой неделе был также уволен командующий оперативным командованием «Юг» ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук. Он возглавил Одесскую военную академию.

До этого украинские СМИ сообщали, что после ряда неудач под городом Часов Яр командование ВСУ организовало проверку в 67-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее на Украине уволили замглавы МИД.