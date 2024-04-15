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В подполье заявили об ударе по украинским войскам в Гуляйполе

РИА: украинские военные и их техника уничтожены ударами в Гуляйполе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по скоплению военнослужащих ВСУ и украинской технике в городе Гуляйполе.

«После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы», — сказал он.

По словам Лебедева, на Николаевском направлении под удары попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

До этого он заявлял, что ВС РФ ударили по расположению Вооруженных сил Украины в подконтрольном им городе Славянск.

8 апреля сообщалось, что российские артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении.

1 апреля сообщалось, что ВС РФ уничтожили авиаударом стратегически важный для ВСУ мост в Гуляйполе.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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