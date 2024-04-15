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В городе Херсоне произошли взрывы

«Общественное»: в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы

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Shutterstock

Взрывы раздались утром 15 апреля в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся. Официальных власти ситуацию пока не комментировали.

Воздушная тревога в подконтрольных Украине территориях Херсонской области также не вводилась.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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