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В США заявили об отсутствии контактов с Россией по поводу атаки Ирана на Израиль

Белый дом: США не контактировали с РФ по поводу нападения Ирана на Израиль

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Andrew Harnik/AP

Соединенные Штаты не контактировали с Российской Федерацией по поводу атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, слова которого передает РИА Новости.

«Мне ничего не известно о каких-либо контактах», — заявил Кирби.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль стала ответом на «позорное бездействие» Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на официальных лиц США и других стран Запада, писала, что Израиль может ответить на нападение Ирана уже в понедельник, 15 апреля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Россия призвала Израиль последовать примеру Ирана.

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