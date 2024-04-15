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Офицер ВСУ предрек Украине раздел по корейскому сценарию

Офицер ВСУ Андрусив: корейский сценарий является самым реальным для Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Корейский сценарий является самым реальным вариантом конфликта на Украине. Об этом заявил офицер ВСУ Виктор Андрусив, слова которого передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«К сожалению, с такими союзниками и партнерами нам пока победа не светит, а собственных возможностей и ресурсов нам не хватает. Ведь условия мирного соглашения или перемирия определяют не конкретные идеи, а ситуация на линии фронта», — заявил он.

До этого оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что количество новых регионов России будет расти, пока президент Украины Владимир Зеленский придерживается нынешнего политического курса.

Экс-глава аппарата госсекретаря Соединенных Штатов Лоуренс Уилкерсон сказал, что Вооруженные силы Российской Федерации побеждают на поле боя и могут взять под контроль больше территорий, чем планировали, включая Одессу.

Ранее в США заявили, что конфликт на Украине завершится только на условиях России.

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