Корейский сценарий является самым реальным вариантом конфликта на Украине. Об этом заявил офицер ВСУ Виктор Андрусив, слова которого передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«К сожалению, с такими союзниками и партнерами нам пока победа не светит, а собственных возможностей и ресурсов нам не хватает. Ведь условия мирного соглашения или перемирия определяют не конкретные идеи, а ситуация на линии фронта», — заявил он.

До этого оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что количество новых регионов России будет расти, пока президент Украины Владимир Зеленский придерживается нынешнего политического курса.

Экс-глава аппарата госсекретаря Соединенных Штатов Лоуренс Уилкерсон сказал, что Вооруженные силы Российской Федерации побеждают на поле боя и могут взять под контроль больше территорий, чем планировали, включая Одессу.

Ранее в США заявили, что конфликт на Украине завершится только на условиях России.