Российские военные показали предназначенные для саперов новые беспилотные платформы

На прошедшем 12 апреля в Военно-инженерной академии имени Карбышева Дне инноваций было представлено значительное количество наземных боевых роботов. Об сообщает газета «Известия».

По словам председателя военно-научного комитета инженерных войск Вооруженных сил России Максима Кривошеева, робототехнические системы и беспилотники сейчас меняют архитектуру поля боя. Поэтому армия совместно с предприятиями промышленности ведет разработки новых средств инженерного вооружения, которые основаны на технологиях удаленного доступа. Речь идет не только о дронах, применяемых для минирования и поражения фортификационных сооружений противника, но и о робототехнических комплексах, используемых в режиме камикадзе. Также для поражения гидротехнических сооружений, мостов и переправ противника ведутся работы над созданием средств надводного базирования.

Кривошеев выразил уверенность в том, что роботизация является одним из основных перспективных направлений развития техники инженерных войск. Именно при помощи беспилотной техники достигается задача сбережения жизней личного состава. Поэтому развитие инженерных робототехнических систем должно привести к тому, что в итоге они заменят на поле боя сапера со щупом.

На Дне инновации, в частности, были продемонстрированы электрическая установка разминирования «Челнок», дистанционно управляемый постановщик мин «Плющ», робототехнический комплекс для минирования «Кактус», наземный ракетно-стрелковый робототехнический комплекс Су-6, управляемая по радио и оптоволокну автономная мобильная платформа компании «А-Системс».

До этого сообщалось, что российские военные используют роботов в зоне СВО.

Ранее в США заявили, что их боевые роботы произведут революцию в ведении наземных боевых действий.