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В США заявили, что Россия может взять под контроль Одессу

Полковник Уилкерсон: успехи России на фронте могут позволить ей взять Одессу

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации побеждают на поле боя и могут взять под контроль больше территорий, чем планировали, включая Одессу. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил экс-глава аппарата госсекретаря Соединенных Штатов Лоуренс Уилкерсон, комментируя заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что поражение Украины станет для США более серьезной катастрофой, чем неудачи во Вьетнаме.

«Во-первых, я пришел к выводу, что премьер-министры Британии — нынешний и прошлые — дебилы. Во-вторых, аналогия Джонсона безумна. Вьетнам на сегодняшний день — успешная страна. Вьетнам был стратегической ошибкой США и их союзников», — заявил он.

Вечером 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донецком направлении становится тяжелее.

До этого эксперт из американского Института изучения войны Джордж Баррос сказал, что Вооруженные силы России грамотно оказывают давление на украинские войска, ВС РФ сводят на нет те силы, которые могли бы принять участие в новом контрнаступлении Киева в следующем году, поэтому РФ не даст Украине начать новое наступление на российские позиции.

Ранее украинский комик получил ранение в голову в бою.

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