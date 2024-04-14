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ВМС Израиля перехватили подозрительную цель

ВМС Израиля перехватили летевшую со стороны Красного моря подозрительную цель

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Hannah Mckay/Reuters

Израильские Военно-морские силы (ВМС) с помощью новейшей системы противоракетной обороны морского базирования C-Dome успешно перехватили подозрительную цель, которая прилетела в воздушное пространство страны со стороны Красного моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, подозрительная цель, попавшая в израильское воздушное пространство, была обнаружена «некоторое время назад».

«Ракетный корабль ВМС Израиля успешно перехватил цель, используя систему ПРО «C-Dome», — заявили в ЦАХАЛ.

При этом сирены тревоги в Израиле не включали в соответствии с протоколом. Никто не пострадал, ущерба не нанесено, уточнили в израильской армии.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Иран направил в сторону Израиля 350 различных боеприпасов, начиненных 60 тоннами взрывчатки.

Ранее в США рассказали, как были сбиты иранские ракеты.

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