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Два украинских беспилотника сбиты в российском регионе

Минобороны РФ: два БПЛА Украины уничтожены над Белгородской областью

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Reuters

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом информирует министерство обороны РФ.

По данным министерства, очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 21:05 мск.

До этого была пресечена попытка атаковать Белгородскую область беспилотником 14 апреля около 14:30 мск, сообщали в оборонном ведомстве. Еще один дрон самолетного типа был сбит около 13:30 мск.

Также в министерстве сообщали, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинские военные за сутки более 30 раз обстреляли регион.

Он рассказал, что за данный промежуток времени бойцы ВСУ выпустили 19 снарядов по четырем районам области. Более того, в небе над регионом заметили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — они сбросили на землю 11 взрывных устройств.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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