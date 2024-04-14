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В США рассказали, как были сбиты иранские ракеты

Представитель Пентагона: большинство иранских ракет сбила израильская Arrow

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Iranian Army Office/Global Look Press

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что большинство иранских ракет были сбиты израильской системой Arrow над соседними государствами. Около четырех-шести ракет сбили американские эсминцы, а еще одну — зенитно-ракетный комплекс Patriot в Ираке.

Об этом представитель Пентагона заявил в ходе специального телефонного брифинга, который был организован из-за иранской атаки на Израиль.

«Большинство этих ракет были поражены системами Израиля Arrow, Arrow 2 и Arrow 3», — цитирует его ТАСС.

По словам американского военного чиновника, перехваты ракет осуществлялись не только над израильским воздушным пространством, но и над территорией соседних государств.

Он добавил, что еще проводится анализ, однако уже подтверждены данные, что от четырех до шести ракет сбили эсминцы США. Еще одна ракета была сбита с помощью Patriot недалеко от иракского Эрбиля.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. По данным ЦАХАЛ, было выпущено более 200 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что страны G7 готовят ответ на действия Ирана.

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