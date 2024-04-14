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ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотником

Минобороны России заявило, что ПВО РФ сбили дрон ВСУ в Белгородской области

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РИА Новости

Дежурные силы ПВО РФ сбили дрон ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит около 16:00 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские бойцы за сутки более 30 раз обстреляли регион.

Он рассказал, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 19 снарядов по четырем районам области. Более того, в небе над регионом заметили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — они сбросили на землю 11 взрывных устройств.

Кроме того, по словам главы местной администрации, в нескольких районах области были зафиксированы повреждения двух многоквартирных и пяти частных домов. Вместе с ними ущерб получили два транспортных средства, один инфраструктурный объект связи и одно административное здание.

Перед этим губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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